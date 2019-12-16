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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 43126 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 102971 просмотра

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5 марта, 17:33 • 136461 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 141106 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 136207 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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5 марта, 15:49 • 170098 просмотра

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5 марта, 13:05 • 115571 просмотра

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5 марта, 08:58 • 113535 просмотра

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4 марта, 15:53 • 132459 просмотра

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Трамп на этой неделе собирается объявить о выводе части войск из Афганистана - сенатор

Трамп на этой неделе собирается объявить о выводе части войск из Афганистана - сенатор

Киев  •  УНН

 • 9837 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Президент США Дональд Трамп на этой неделе собирается объявить о выводе части американских войск из Афганистана, сообщил сенатор-республиканец и соратник президента Линдси Грэм, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

По его словам, количество американских военных снизится с 12 до 8.6 тыс.

“Афганские силовики становятся все более дееспособными. Поскольку они достигают дееспособности, необходимое количество американских военных может снижаться”, — сказал Грэм во время визита в столице Афганистана Кабуле.

В Афганистане с 2001 года продолжается война с экстремистской группировкой “Талибан”.

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Талибы как предпосылку мирных переговоров непосредственно с властями Афганистана называет полный вывод из страны всех иностранных войск. Сейчас этих войск, главным образом американских, в рамках учебной, вспомогательной и консультационной миссии под руководством НАТО в Афганистане находится около 20 тысяч. В отдельных случаях некоторые американские силы привлекаются и к контртеррористических операций.

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