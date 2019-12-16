Трамп на этой неделе собирается объявить о выводе части войск из Афганистана - сенатор

По его словам, количество американских военных снизится с 12 до 8.6 тыс.

“Афганские силовики становятся все более дееспособными. Поскольку они достигают дееспособности, необходимое количество американских военных может снижаться”, — сказал Грэм во время визита в столице Афганистана Кабуле.

В Афганистане с 2001 года продолжается война с экстремистской группировкой “Талибан”.

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Талибы как предпосылку мирных переговоров непосредственно с властями Афганистана называет полный вывод из страны всех иностранных войск. Сейчас этих войск, главным образом американских, в рамках учебной, вспомогательной и консультационной миссии под руководством НАТО в Афганистане находится около 20 тысяч. В отдельных случаях некоторые американские силы привлекаются и к контртеррористических операций.

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