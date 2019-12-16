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Трамп цього тижня збирається оголосити про виведення частини військ з Афганістану – сенатор

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. Президент США Дональд Трамп цього тижня збирається оголосити про виведення частини американських військ із Афганістану, повідомив сенатор-республіканець та соратник президента Ліндсі Грем, передає УНН із посиланням на Радіо Свобода.

За його словами, кількість американських військових знизиться з 12 до 8.6 тис.

“Афганські силовики стають дедалі більш дієздатними. Оскільки вони досягають дієздатності, необхідна кількість американських військових може знижуватися”, — сказав Грем під час візиту до столиці Афганістану Кабулі.

В Афганістані з 2001 року триває війна з екстремістським угрупованням “Талібан”.

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Таліби як передумову мирних переговорів безпосередньо з владою Афганістану називає повне виведення з країни всіх іноземних військ. Зараз цих військ, в основному американських, у рамках навчальної, допоміжної і дорадчої місії під проводом НАТО в Афганістані перебуває близько 20 тисяч. В окремих випадках деякі американські сили залучаються й до контртерористичних операцій.

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