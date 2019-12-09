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ЗМІ опублікували раніше секретні документи про операції США в Афганістані

ЗМІ опублікували раніше секретні документи про операції США в Афганістані

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. Газета The Washington Post опублікувала в понеділок раніше засекречені документи про військову операцію США в Афганістані. З них випливає, що Білий дім приховував правду від американської громадськості про реальний стан справ в ході бойових дій в цій країні, зазначає УНН.

Публікація заснована на даних офісу генерального інспектора США з питань відновлення Афганістану Джона Сопко, якому було доручено вивчити причини невдач найтривалішого збройного конфлікту в американській історії. “Серед цих документів — більше двох тисяч записів інтерв’ю з тими, хто безпосередньо брав участь у війні і приймав рішення”, — пише газета. Вона добилася доступу до них відповідно до закону про свободу інформації після трирічного судового розгляду.

“Протягом 18 років військових дій в Афганістані високопоставлені чиновники США робили завідомо неправдиві заяви і приховували очевидний факт неможливості виграти цю війну”, — підкреслює The Washington Post. “Американське військове командування в Кабулі і Білий дім часто спотворювали статистичні дані для того, щоб у суспільства склалося враження, що США беруть гору в війні”, — йдеться в публікації.

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Зокрема, наводяться висловлювання генерал-лейтенанта у відставці Майкла Флінна, який очолював розвідку в Командуванні спеціальних операцій США і брав участь у військових діях в Афганістані та Іраку. “Від послів ми чуємо, що США чудово виконують поставлені завдання. Справді? Раз так, то чому виникає відчуття, що ми програємо?”, — зауважив він. Крім того, газета цитує колишнього спецпредставника США по Афганістану і Пакистану Джеймса Доббінса, який заявив, що американська влада “не втручається в бідні країни, щоб зробити їх багатшими”. “Ми також не втручаємося в авторитарні країни, щоб зробити їх демократичними. Ми втручаємося в охоплені насильством країни, щоб встановити там мир, і ми явно зазнали невдачі в Афганістані”, — сказав дипломат.

Газета також навела зроблені професором політології Університету Брауна (штат Род-Айленд) Нетою Кроуфорд оцінки, згідно з якими з 2001 року Пентагон, Держдепартамент і Агентство США з міжнародного розвитку витратили близько 950 млрд доларів на військову операцію в Афганістані та цивільні проекти в цій країні. Однак ефективність використання цих коштів виявилася невеликою “через великі масштаби корупції в Афганістані”, вказало видання.

Варто додати, що раніше командування армії Великої Британії приховувало злочини британських військовослужбовців в Іраку і Афганістані.

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