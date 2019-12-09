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СМИ опубликовали ранее секретные документы об операциях США в Афганистане

СМИ опубликовали ранее секретные документы об операциях США в Афганистане

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 декабря. УНН. Газета The Washington Post опубликовала в понедельник ранее засекреченные документы о военной операции США в Афганистане. Из них следует, что Белый дом скрывал правду от американской общественности о реальном положении дел в ходе боевых действий в этой стране, отмечает УНН.

Публикация основана на данных офиса генерального инспектора США по вопросам восстановления Афганистана Джона Сопко, которому было поручено изучить причины неудач самого длительного вооруженного конфликта в американской истории. “Среди этих документов — более двух тысяч записей интервью с теми, кто непосредственно участвовал в войне и принимал решения”, — пишет газета. Она добилась доступа к ним в соответствии с законом о свободе информации после трехлетнего судебного разбирательства.

“В течение 18 лет военных действий в Афганистане высокопоставленные чиновники США делали заведомо ложные заявления и скрывали очевидный факт невозможности выиграть эту войну”, — подчеркивает The Washington Post. “Американское военное командование в Кабуле и Белый дом часто искажали статистические данные для того, чтобы у общества сложилось впечатление, что США одерживают верх в войне”, — говорится в публикации.

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В частности, приводятся высказывания генерал-лейтенанта в отставке Майкла Флинна, возглавлявшего разведку в Командовании специальных операций США и принимавшего участие в военных действиях в Афганистане и Ираке. “От послов мы слышим, что США великолепно выполняют поставленные задачи. В самом деле? Раз так, то почему возникает ощущение, что мы проигрываем?” — заметил он. Кроме того, газета цитирует бывшего спецпредставителя США по Афганистану и Пакистану Джеймса Доббинса, заявившего, что американские власти “не вторгаются в бедные страны, чтобы сделать их богаче”. “Мы также не вторгаемся в авторитарные страны, чтобы сделать их демократичными. Мы вторгаемся в охваченные насилием страны, чтобы установить там мир, и мы явно потерпели неудачу в Афганистане”, — сказал дипломат.

Газета также привела сделанные профессором политологии Университета Брауна (штат Род-Айленд) Нетой Кроуфорд оценки, согласно которым с 2001 года Пентагон, Госдепартамент и Агентство США по международному развитию затратили около 950 млрд долларов на военную операцию в Афганистане и гражданские проекты в этой стране. Однако эффективность использования этих средств оказалась невелика “из-за больших масштабов коррупции в Афганистане”, указало издание.

Стоит добавить, что ранее командование армии Великобритании скрывало преступления британских военнослужащих в Ираке и Афганистане.

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