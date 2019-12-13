Талібан і США зробили паузу у переговорах "на декілька днів"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Представник афганського Талібану Сухаїл Шахін у четвер, 12 грудня, повідомив, що тижневі переговори зі США в Катарі пройшли в "хорошій та позитивній" атмосфері, проте бойовики не повідомили про якісь домовленості, до яких вдалося прийти учасникам переговорів, після чого погодили з американською стороною "взяти паузу на декілька днів". Про це повідомляє "Голос Америки", інформує УНН.
"Представники Талібану і США погодилися відновити переговори після паузи, яка триватиме "кілька днів". У цей час обидві сторони будуть проводити внутрішні консультації, розповів Сухаїл Шахін, офіційний представник делегації талібів на переговорах", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що діалог між США і талібами перервався через день після того, як бойовики підірвали машину, начинену бомбами, поруч з найбільшою військовою базою США в Афганістані, і спробували прорватися на територію аеродрому Баграм.
Місцева влада повідомила, що атака талібів привела до загибелі місцевих жителів: під час нападу загинула як мінімум одна жінка, ще кілька людей отримали поранення.
"Шахін спробував спростувати твердження про те, що припинення переговорів в Досі будь-яким чином пов'язано з вчорашньою атакою. У бесіді з журналістами він заявив, що в четвер переговори проходили в "хорошій і позитивній" атмосфері", - написали у виданні.
Американська сторона поки ніяк не прокоментувала заяву Шахіна.
Як повідомлялося раніше, США відновили переговори з афганськими талібами.