Талібан і США зробили паузу у переговорах "на декілька днів"

КИЇВ. 13 грудня. УНН. Представник афганського Талібану Сухаїл Шахін у четвер, 12 грудня, повідомив, що тижневі переговори зі США в Катарі пройшли в "хорошій та позитивній" атмосфері, проте бойовики не повідомили про якісь домовленості, до яких вдалося прийти учасникам переговорів, після чого погодили з американською стороною "взяти паузу на декілька днів". Про це повідомляє "Голос Америки", інформує УНН.