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Талибан и США сделали паузу в переговорах "на несколько дней"

Талибан и США сделали паузу в переговорах "на несколько дней"

Киев  •  УНН

 • 16342 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Представитель афганского Талибана Сухаил Шахин в четверг, 12 декабря, сообщил, что недельные переговоры с США в Катаре прошли в "хорошей и позитивной" атмосфере, однако боевики не сообщили о каких-то договоренностях, к которым удалось прийти участникам переговоров, после чего согласовали с американской стороной "взять паузу на несколько дней". Об этом сообщает "Голос Америки", информирует УНН.

"Представители Талибана и США согласились возобновить переговоры после паузы, которая продлится "несколько дней". В это время обе стороны будут проводить внутренние консультации, рассказал Сухаил Шахин, официальный представитель делегации талибов на переговорах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что диалог между США и талибами прервался спустя день после того, как боевики взорвали машину, начиненную бомбами, рядом с крупнейшей военной базой США в Афганистане, и попытались прорваться на территорию аэродрома Баграм.

Местные власти сообщили, что атака талибов привела к гибели местных жителей: во время нападения погибла как минимум одна женщина, еще несколько человек получили ранения.

"Шахин попытался опровергнуть утверждения о том, что прекращение переговоров в Дохе каким-либо образом связано со вчерашней атакой. В беседе с журналистами он заявил, что в четверг переговоры проходили в «хорошей и позитивной» атмосфере", - написали в издании.

Американская сторона пока никак не прокомментировала заявление Шахина.

Как сообщалось ранее, США возобновили переговоры с афганскими талибами.

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