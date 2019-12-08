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США відновили переговори з афганськими талібами

США відновили переговори з афганськими талібами

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 грудня. УНН. Сполучені Штати і Талібан відновили в суботу мирні переговори. Це сталося через три місяці після того, як президент Дональд Трамп розпорядився перервати переговори, головна мета яких — припинення кровопролитної війни в Афганістані. Про це пише видання Голос Америки, передає УНН.

Спецпредставник Держдепартаменту зі встановлення миру в Афганістані Залмай Халілзад знову очолив американську делегацію. Переговори проходять в Досі, столиці Катару, де знаходиться керівництво воєнізованого угрупування, повідомило джерело в адміністрації США виданню.

“США сьогодні знову почали переговори в Досі. Мета обговорення — зниження насильства, яке призведе до внутріафганських переговорів і перемир’я”, — сказало джерело.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Трамп заявив, що “Талібан” хоче укласти угоду з США

В кінці сьогоднішньої зустрічі представник Талібану Суха Шахін написав у Twitter, що обидві сторони зустрінуться в неділю і продовжать дискусію.

“Переговори почалися з того моменту, на якому вони зупинилися. Ми обговорили підписання угоди і супутні питання”, — заявив Суха Шахін, не вдаючись у деталі.

Нагадаємо, у вересні Таліби атакували афганський Кундуз на фоні переговорів зі США.

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