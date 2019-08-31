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Таліби атакували афганський Кундуз на фоні переговорів зі США

Таліби атакували афганський Кундуз на фоні переговорів зі США

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 серпня. УНН. Екстремістське угруповання “Талібан” атакувало одне з найбільших міст Афганістану на фоні мирних переговорів зі США. Про це УНН повідомляє з посиланням на Радіо Свобода.

Афганські посадовці заявили, що бойовики із різних боків атакували стратегічно важливе північне місто Кундуз 31 серпня.

Міністерство внутрішніх справ Афганістану заявило, що принаймні 34 таліби загинули під час авіаударів і наземних операцій у Кундузі.

Жителі міста повідомили, що в Кундузі немає води й електроенергії.

Бої в місті тривають на тлі надії на прорив у переговорах між США й “Талібаном” про мирну угоду, яка включатиме відведення з Афганістану тисяч американських військових. 30 серпня президент США Дональд Трамп повідомив, що переговори йдуть добре. За день до цього він говорив, що США залишать своїх військових в Афганістані і після досягнення мирної угоди.

Таліби нині контролюють або ведуть збройну боротьбу приблизно на половині території Афганістану. Вони вимагають повного виведення всіх іноземних військ.

В Афганістані перебуває близько 20 тисяч іноземних військових, більшість із них — американці. Вони беруть участь і місії НАТО з метою навчання афганських військових. Деякі американські солдати беруть участь в антитерористичних операціях.

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