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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 17859 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 114850 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 125632 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 117009 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 122468 просмотра

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6 марта, 07:39 • 126646 просмотра

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5 марта, 17:33 • 151737 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Талибы атаковали афганский Кундуз на фоне переговоров с США

Талибы атаковали афганский Кундуз на фоне переговоров с США

Киев  •  УНН

 • 12506 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. Экстремистская группировка "Талибан" атаковала один из крупнейших городов Афганистана на фоне мирных переговоров с США. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Радио Свобода.

Афганские чиновники заявили, что боевики с разных сторон атаковали стратегически важный северный город Кундуз 31 августа.

Министерство внутренних дел Афганистана заявило, что по крайней мере 34 талиба погибли во время авиаударов и наземных операций в Кундузе.

Жители города сообщили, что в Кундузе нет воды и электроэнергии.

Бои в городе продолжаются на фоне надежды на прорыв в переговорах между США и "Талибаном" о мирном соглашении, которое будет включать отвод из Афганистана тысяч американских военных. 30 августа президент США Дональд Трамп сообщил, что переговоры идут хорошо. За день до этого он говорил, что США оставят своих военных в Афганистане и после достижения мирного соглашения.

Талибы сейчас контролируют или ведут вооруженную борьбу примерно на половине территории Афганистана. Они требуют полного вывода всех иностранных войск.

В Афганистане находится около 20 000 иностранных военных, большинство из них - американцы. Они участвуют и миссии НАТО с целью обучения афганских военных. Некоторые американские солдаты участвуют в антитеррористических операциях.

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