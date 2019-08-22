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США і Талібан почали черговий раунд мирних переговорів

США і Талібан почали черговий раунд мирних переговорів

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. Представники Сполучених Штатів Америки і "Талібану" відновили мирні переговори, метою яких є завершення 18-річної війни в Афганістані. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода.

За даними західних агенцій новин, дев’ятий раунд мирних переговорів стартував 22 серпня у столиці катару Досі.

Член "Талібану" заявив, що американський посланець Залмай Халілзад, який веде переговори з представниками радикального руху від минулого року, 21 серпня зустрівся віч-на-віч із головним переговорником талібів Муллою Абдулом Гані Барадаром, повідомляє Associated Press.

Планується, що Халілзад вирушить до Кабула, щоб "повідомити провідним афганським лідерам про мирну угоду, а потім доопрацювати декларацію про припинення війни в Афганістані", повідомляє Reutersіз посиланням на американського чиновника, близького до переговорів.

Попередні раунди переговорів між США і "Талібаном" зосереджувалися, зокрема, на виведенні американських військ, припиненні вогню, подальших переговорах всередині Афганістану і гарантіях талібів про непідтримку терористичних груп.

Досі "Талібан" відмовлявся вести переговори з прозахідним урядом в Кабулі, називаючи його "маріонетковим".

Вашингтон заявляв, що прагне укладення мирної угоди до 1 вересня.

Таліби нині контролюють або ведуть збройну боротьбу приблизно на половині території Афганістану. Це найбільша підконтрольна цьому рухові територія від 2001 року, коли міжнародна коаліція під проводом США витіснила цю групу від влади.

Нагадаємо, у Катарі проводять вирішальні переговори США з Талібаном.

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