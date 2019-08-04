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У Катарі проводять вирішальні переговори США з Талібаном

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КИЇВ. 4 серпня. УНН. У столиці Катару Доха в суботу, 3 липня, розпочався восьмий раунд переговорів представників Сполучених Штатів та ісламістського руху Талібан про завершення збройного конфлікту в Афганістані. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.

Очікується, що цей раунд переговорів стане вирішальним. США налаштовані оптимістично щодо можливих позитивних результатів переговорів.

"Таліби сигналізують, що вони готові підписати угоду. Ми готові до хорошої угоди", - написав у Twitter спецпредставник США з врегулювання в Афганістані Залмай Халілзад.

Він додав, що йдеться про мирну угоду, а не угоду щодо виведення військ.

Нагадаємо, в ООН повідомили про найвище число жертв в Афганістані за більш ніж два роки.

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