У Катарі проводять вирішальні переговори США з Талібаном
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. У столиці Катару Доха в суботу, 3 липня, розпочався восьмий раунд переговорів представників Сполучених Штатів та ісламістського руху Талібан про завершення збройного конфлікту в Афганістані. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
Очікується, що цей раунд переговорів стане вирішальним. США налаштовані оптимістично щодо можливих позитивних результатів переговорів.
"Таліби сигналізують, що вони готові підписати угоду. Ми готові до хорошої угоди", - написав у Twitter спецпредставник США з врегулювання в Афганістані Залмай Халілзад.
Він додав, що йдеться про мирну угоду, а не угоду щодо виведення військ.
Нагадаємо, в ООН повідомили про найвище число жертв в Афганістані за більш ніж два роки.