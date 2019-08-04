У Катарі проводять вирішальні переговори США з Талібаном

Очікується, що цей раунд переговорів стане вирішальним. США налаштовані оптимістично щодо можливих позитивних результатів переговорів.

"Таліби сигналізують, що вони готові підписати угоду. Ми готові до хорошої угоди", - написав у Twitter спецпредставник США з врегулювання в Афганістані Залмай Халілзад.

Він додав, що йдеться про мирну угоду, а не угоду щодо виведення військ.

Нагадаємо, в ООН повідомили про найвище число жертв в Афганістані за більш ніж два роки.