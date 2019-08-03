В ООН повідомили про найвище число жертв в Афганістані за більш ніж два роки

КИЇВ. 4 серпня. УНН. Допоміжна місія ООН в Афганістані (UNAMA) повідомила, що липень став для цивільного населення Афганістану найсмертоноснішим місяцем більш як за два роки – з травня 2017-го. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода.