В Афганістані бойовики напали на блокпост, 10 поліцейських загинули
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. В Афганістані в провінції Дайкунди в результаті нападу бойовиків екстремістського угруповання Талібан на блокпост загинули щонайменше десять поліцейських. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Washington Рost.
За словами губернатора провінції Анвара Рахмата, 15 поліцейських отримали поранення в результаті нападу в районі Пато. Також він повідомив, що число убитих бойовиків поки не встановлено.
Угруповання Талібан взяв на себе відповідальність за атаки, проте не озвучив інших деталей.
Напад стався на тлі зустрічі, яка планується між представниками угруповання і спеціальним представником Сполучених Штатів Америки в Афганістані Залмаєм Халілзадом для чергового етапу мирних переговорів, які повинні покласти край 18-річній війні.
Нагадаємо, в Афганістані під час вибуху поряд з автобусом загинули понад 30 людей.