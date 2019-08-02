В Афганистане боевики напали на блокпост, 10 полицейских погибли
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. В Афганистане в провинции Дайкунди в результате нападения боевиков экстремистской группировки Талибан на блокпост погибли по меньшей мере десять полицейских. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Washington Рost.
По словам губернатора провинции Анвара Рахмата, 15 полицейских получили ранения в результате нападения в районе Пато. Также он сообщил, что число убитых боевиков пока не установлено.
Группировка Талибан взял на себя ответственность за атаки, однако не озвучил других деталей.
Нападение произошло на фоне встречи, планируется между представителями группировки и специальным представителем Соединенных Штатов Америки в Афганистане Залмаем Халилзадом для очередного этапа мирных переговоров, которые должны положить конец 18-летней войне.
Напомним, в Афганистане при взрыве рядом с автобусом погибли более 30 человек.