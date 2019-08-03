В ООН сообщили про наибольшее количество жертв в Афганистане за более чем два года
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Вспомогательная миссия ООН в Афганистане (UNAMA) сообщила, что июль стал для гражданского населения Афганистана смертоносным месяцем более чем за два года - с мая 2017 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
По данным последнего отчета миссии, за это июль задокументировано гибели или ранения более 1500 гражданских.
Главной причиной резкого роста числа гражданских жертв стали нападения и другие действия боевиков: более 50 смертей и ранений вызвали импровизированные взрывные устройства.
Глава миссии Тадамити Ямамото призвал все стороны не усугублять своих военных операций в надежде, что это укрепит их позиции на переговорах о мире.
В последние недели уровень насилия в Афганистане вырос: и правительственные силы и группировки «Талибан» пытаются нарастить свои достижения во время, когда продолжаются мирные переговоры.
В частности, 3 августа началось уже восьмой круг переговоров между представителями талибов и США, выступают в качестве посредника.
По данным другого отчета ООН, который был обнародован 30 июля, в Афганистане за период с 1 января по 30 июня погибли 1000 366 гражданских, что было на 21 процент меньше, чем за такой же период прошлого года.
Как говорилось в том отчете, за указанный период вследствие воздушных ударов и наземных операций афганских правительственных сил погибло больше гражданских жителей, чем из-за действий боевиков.
Напомним, В Афганистане боевики напали на блокпост, 10 полицейских погибли.