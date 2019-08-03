В ООН сообщили про наибольшее количество жертв в Афганистане за более чем два года

КИЕВ. 4 августа. УНН. Вспомогательная миссия ООН в Афганистане (UNAMA) сообщила, что июль стал для гражданского населения Афганистана смертоносным месяцем более чем за два года - с мая 2017 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.