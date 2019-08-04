В Катаре проводят решающие переговоры США с Талибаном
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. В столице Катара Дохе в субботу, 3 июля, начался восьмой раунд переговоров представителей Соединенных Штатов и исламистского движения Талибан о завершении вооруженного конфликта в Афганистане. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
Ожидается, что этот раунд переговоров станет решающим. США настроены оптимистично относительно возможных положительных результатов переговоров.
"Талибы сигнализируют, что они готовы подписать соглашение. Мы готовы к хорошей сделке", - написал в Twitter спецпредставитель США по урегулированию в Афганистане Залмай Халилзад.
Он добавил, что речь идет о мирном соглашении, а не соглашение о выводе войск.
Напомним, в ООН сообщили о высоком количестве жертв в Афганистане за более чем два года.