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Трамп заявив, що "Талібан" хоче укласти угоду з США

Трамп заявив, що "Талібан" хоче укласти угоду з США

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив у четвер в Афганістані, що радикальний рух “Талібан” хоче укласти мирну угоду з Вашингтоном. Такі слова Трампа наводить прес-пул Білого дому після зустрічі з президентом Афганістану Ашрафом Гані, передає УНН.

“Талібан” хоче укласти угоду. Подивимося, чи укладуть вони“, — сказав Трамп. Глава Білого дому також заявив, що перезапустив переговори з талібами.

За словами американського лідера, США значно скорочують чисельність контингенту на афганській території до 8600 військовослужбовців.

“Ми залишимося до тих пір, поки не буде укладено угоду або одержана повна перемога, — зазначив Трамп. — Ми зустрічалися з ними (талібами). Раніше вони не хотіли припинення вогню, але тепер хочуть. Ми досягли значного прогресу за останні шість місяців і в той же час виводимо свої війська”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Трамп хоче почати виведення військових США з Афганістану до виборів 2020 року

Нагадаємо, перед цим Трамп прибув до Афганістану з неоголошеним візитом.

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