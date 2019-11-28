Трамп прибув до Афганістану з неоголошеним візитом
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Президент США Дональд Трамп прибув до Афганістану з неоголошеним візитом, передає УНН із посиланням на Reuters.
Трамп зустрівся з афганським колегою Ашрафом Гані. Крім того, він виступив на авіабазі Баграм перед дислокованими в країні американськими військами, щоб привітати їх з Днем подяки.
"Талібан" хоче укласти угоду, і ми зустрічаємося з ними, - сказав Трамп журналістам після прибуття до Афганістану після нічного перельоту зі Сполучених Штатів, який тримався в таємниці з міркувань безпеки.
"Ми говоримо, що це повинно бути припинення вогню, і вони не хотіли цього робити, і тепер вони хочуть припинити вогонь, я вважаю. Напевно, так і буде", - зазначив Трамп.
Американського лідера, зокрема, супроводжують помічник з національної безпеки Роберт О'Брайен, виконуючий обов'язки керівника апарату Білого дому Мік Малвені. Глава Комітету начальників штабів ВС США генерал Марк Міллі прибув до Афганістану окремо.
Нагадаємо, Трамп хоче почати виведення військових США з Афганістану до виборів 2020 року.