Трамп прибыл в Афганистан с необъявленным визитом
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Президент США Дональд Трамп прибыл в Афганистан с необъявленным визитом, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Трамп встретился с афганским коллегой Ашрафом Гани. Кроме того, он выступил на авиабазе Баграм перед дислоцированными в стране американскими войсками, чтобы поздравить их с Днем благодарения.
"Талибан" хочет заключить соглашение, и мы встречаемся с ними, - сказал Трамп журналистам по прибытии в Афганистан после ночного перелета из США, который держался в тайне по соображениям безопасности.
"Мы говорим, что это должно быть прекращение огня, и они не хотели этого делать, и теперь они хотят прекратить огонь, я считаю. Наверное, так и будет", - отметил Трамп.
Американского лидера, в частности, сопровождают помощник по национальной безопасности Роберт О'Брайен, исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвени. Глава Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли прибыл в Афганистан отдельно.
Напомним, Трамп хочет начать вывод военных США из Афганистана к выборам 2020 года.