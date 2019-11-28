Трамп прибыл в Афганистан с необъявленным визитом

Трамп встретился с афганским коллегой Ашрафом Гани. Кроме того, он выступил на авиабазе Баграм перед дислоцированными в стране американскими войсками, чтобы поздравить их с Днем благодарения.

"Талибан" хочет заключить соглашение, и мы встречаемся с ними, - сказал Трамп журналистам по прибытии в Афганистан после ночного перелета из США, который держался в тайне по соображениям безопасности.

"Мы говорим, что это должно быть прекращение огня, и они не хотели этого делать, и теперь они хотят прекратить огонь, я считаю. Наверное, так и будет", - отметил Трамп.

Американского лидера, в частности, сопровождают помощник по национальной безопасности Роберт О'Брайен, исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвени. Глава Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли прибыл в Афганистан отдельно.

Напомним, Трамп хочет начать вывод военных США из Афганистана к выборам 2020 года.