Трамп заявил, что "Талибан" хочет заключить соглашение с США
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил в четверг в Афганистане, радикальное движение “Талибан” хочет заключить мировое соглашение с Вашингтоном. Такие слова Трампа приводит пресс-пул Белого дома после встречи с президентом Афганистана Ашраф Гани, передает УНН.
“Талибан” хочет заключить сделку. Посмотрим, заключат ли они“, — сказал Трамп. Глава Белого дома также заявил, что перезапустил переговоры с талибами.
По словам американского лидера, США значительно сокращают численность контингента на афганской территории до 8600 военнослужащих.
“Мы останемся до тех пор, пока не будет заключено соглашение или получена полная победа, — отметил Трамп. — Мы встречались с ними (талибами). Ранее они не хотели прекращения огня, но теперь хотят. Мы достигли значительного прогресса за последние шесть месяцев и в то же время выводим свои войска”.
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Напомним, перед этим Трамп прибыл в Афганистан с необъявленным визитом.