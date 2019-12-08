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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 100782 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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17:07 • 62624 просмотра

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США возобновили переговоры с афганскими талибами

США возобновили переговоры с афганскими талибами

Киев  •  УНН

 • 10600 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Соединенные Штаты и Талибан восстановили в субботу мирные переговоры. Это произошло через три месяца после того, как президент Дональд Трамп распорядился прервать переговоры, главная цель которых - прекращение кровопролитной войны в Афганистане. Об этом пишет издание Голос Америки, передает УНН.

Спецпредставитель Госдепартамента по установлению мира в Афганистане Залмай Халилзад снова возглавил американскую делегацию. Переговоры проходят в Дохе, столице Катара, где находится руководство военизированной группировки, сообщил источник в администрации США изданию.

“США сегодня снова начали переговоры в Дохе. Цель обсуждения — снижение насилия, которое приведет к внутриафганским переговорам и перемирию”, — сказал источник.

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В конце сегодняшней встречи представитель Талибана Суха Шахин написал в Twitter, что обе стороны встретятся в воскресенье и продолжат дискуссию.

“Переговоры начались с того момента, на котором они остановились. Мы обсудили подписание соглашения и сопутствующие вопросы”, — заявил Суха Шахин, не вдаваясь в детали.

Напомним, в сентябре Талибы атаковали афганский Кундуз на фоне переговоров с США.

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