США возобновили переговоры с афганскими талибами
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Соединенные Штаты и Талибан восстановили в субботу мирные переговоры. Это произошло через три месяца после того, как президент Дональд Трамп распорядился прервать переговоры, главная цель которых - прекращение кровопролитной войны в Афганистане. Об этом пишет издание Голос Америки, передает УНН.
Спецпредставитель Госдепартамента по установлению мира в Афганистане Залмай Халилзад снова возглавил американскую делегацию. Переговоры проходят в Дохе, столице Катара, где находится руководство военизированной группировки, сообщил источник в администрации США изданию.
“США сегодня снова начали переговоры в Дохе. Цель обсуждения — снижение насилия, которое приведет к внутриафганским переговорам и перемирию”, — сказал источник.
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В конце сегодняшней встречи представитель Талибана Суха Шахин написал в Twitter, что обе стороны встретятся в воскресенье и продолжат дискуссию.
“Переговоры начались с того момента, на котором они остановились. Мы обсудили подписание соглашения и сопутствующие вопросы”, — заявил Суха Шахин, не вдаваясь в детали.
Напомним, в сентябре Талибы атаковали афганский Кундуз на фоне переговоров с США.