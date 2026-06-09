Трамп требует уволить советницу Сената из-за блокирования его решений

Президент США Дональд Трамп призвал лидера республиканского большинства в Сенате Джона Туна уволить парламентского советника Сената Элизабет Макдоно после того, как ее решение заблокировало включение положений об идентификации избирателей в бюджетный законопроект. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Трамп заявил, что Макдоно якобы принимает решения в ущерб республиканцам, и подчеркнул, что Сенат имеет право заменить ее. По словам президента, последнее решение парламентария стало препятствием для продвижения одного из его ключевых приоритетов в сфере избирательного законодательства.

В то же время Джон Тун выступил в защиту чиновницы. Он отметил, что ее решения неоднократно затрагивали интересы как республиканцев, так и демократов, а работа парламентского советника заключается в беспристрастном толковании процедурных норм.

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Ранее выводы Макдоно также блокировали отдельные законодательные инициативы демократов, в частности, касающиеся иммиграционной политики и повышения минимальной заработной платы.

Элизабет Макдоно играет важную роль в определении того, какие положения могут быть приняты простым большинством голосов в рамках бюджетных законопроектов. Трамп считает, что замена парламентария могла бы упростить продвижение его законодательной повестки дня, однако руководство республиканцев в Сенате на данный момент не поддерживает такую идею.

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