Трамп упростил процедуру увольнения 8000 высокопоставленных федеральных служащих
Киев • УНН
Трамп подписал указ об упрощенном увольнении 8000 топ-чиновников с зарплатой 200 тысяч долларов. Это поможет устранять лиц, тормозящих государственную политику.
Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, упрощающий процедуру увольнения около 8000 высокопоставленных федеральных служащих. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Новый указ лишает часть государственных служащих гарантий занятости. Речь идет преимущественно о высокопоставленных чиновниках, которые зарабатывают почти 200 тысяч долларов в год и, по мнению администрации, имеют влияние на формирование или реализацию государственной политики.
Директор Управления по управлению персоналом США Скотт Купор заявил, что администрация стремится обеспечить выполнение своих политических решений государственным аппаратом.
Вы можете иметь любые политические взгляды, но если вы позволяете этим взглядам по сути препятствовать вашей готовности фактически выполнять законные приказы и политические директивы администрации, то это, очевидно, создает механизм для того, чтобы людей в этих учреждениях можно было эффективно уволить по собственному желанию
В Белом доме отмечают, что под действие указа на данный момент подпадут около 8000 сотрудников, хотя ранее оценивалось, что новые правила могут охватить до 50 тысяч федеральных служащих. Высокопоставленные чиновники администрации заявили, что Трамп пока не планирует расширять этот список, но такая возможность остается.
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Этот шаг стал продолжением усилий Трампа по реформированию федерального аппарата. Президент неоднократно заявлял, что часть госслужащих подрывала реализацию его политики во время первого срока. В то же время профсоюзы федеральных работников и их союзники еще в январе обжаловали эту политику в суде. Рассмотрение дела было приостановлено до завершения доработки новых правил администрацией США.
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