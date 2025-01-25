Трамп требует от ФРС снизить ставки: заявил о лучшем понимании монетарной политики
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил о необходимости немедленного снижения процентных ставок ФРС из-за падения цен на нефть. Президент США утверждает, что понимает монетарную политику лучше руководства Федрезерва.
Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет, чтобы Федеральная резервная система страны снизила процентные ставки в то время, когда центральный банк взял паузу на неопределенный срок, заявив, что он понимает монетарную политику лучше тех, кто ее определяет. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
"Учитывая снижение цен на нефть, я буду требовать немедленного снижения процентных ставок, и аналогичным образом они должны снижаться по всему миру", - заявил Трамп на Всемирном экономическом форуме в четверг в Давосе.
"Я думаю, что знаю процентные ставки гораздо лучше, чем они, и я думаю, что знаю их гораздо лучше, чем тот, кто прежде всего отвечает за принятие этого решения", - заявил Трамп впоследствии в Белом доме.
Как сообщает СМИ, очевидно, президент США имел в виду главу Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, которого Трамп назначил главой ФРС в свой первый срок на посту президента.
Комментарии Трампа прозвучали накануне первого за его второй срок заседания ФРС по вопросам монетарной политики, которое запланировано на 28-29 января. Ожидается, что чиновники сохранят ставки на уровне 4,25-4,5%, установленном на декабрьском заседании.
За весь 2024 год ФРС снизила ставки на целый процентный пункт на фоне ослабления инфляционного давления и ощущения среди чиновников ФРС, что они хотят, чтобы монетарная политика имела меньшее сдерживающее влияние на динамику экономики. На декабрьском заседании чиновники урезали оценки снижения в 2025 году на фоне ожиданий более высокого уровня инфляции и немного лучшего роста.
Заявления Трампа относительно монетарной политики являются нетипичными для глав государств, поскольку это противоречит замыслу агентства по независимому установлению политики процентных ставок, отмечает издание.
Напомним
Администрация Трампа намерена прекратить финансирование Центра передового опыта гражданской защиты Пентагона. Решение о закрытии офиса, созданного в 2023 году, требует одобрения Конгресса.