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Трамп вимагає від ФРС знизити ставки: заявив про краще розуміння монетарної політики

Трамп вимагає від ФРС знизити ставки: заявив про краще розуміння монетарної політики

Київ • УНН

 • 38121 перегляди

Дональд Трамп заявив про необхідність негайного зниження відсоткових ставок ФРС через падіння цін на нафту. Президент США стверджує, що розуміє монетарну політику краще за керівництво Федрезерву.

Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче, щоб Федеральна резервна система країни знизила відсоткові ставки у той час, коли центральний банк узяв паузу на невизначений термін, заявивши, що він розуміє монетарну політику краще за тих, хто її визначає. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі 

"З огляду на зниження цін на нафту, я вимагатиму негайного зниження відсоткових ставок, і аналогічним чином вони мають знижуватися по всьому світу", - заявив Трамп на Всесвітньому економічному форумі в четвер у Давосі.

"Я думаю, що знаю відсоткові ставки набагато краще, ніж вони, і я думаю, що знаю їх набагато краще, ніж той, хто передусім відповідає за ухвалення цього рішення", - заявив Трамп згодом у у Білому домі.

Як повідомляє ЗМІ, вочевидь, президент США мав на увазі голову Федеральної резервної системи Джерома Павелла, якого Трамп призначив главою ФРС у свій перший термін на посаді президента.

Коментарі Трампа пролунали напередодні першого за його другого терміну засідання ФРС з питань монетарної політики, яке заплановане на 28-29 січня. Очікується, що чиновники збережуть ставки на рівні 4,25-4,5%, встановленому на грудневому засіданні.

За весь 2024 рік ФРС знизила ставки на цілий відсотковий пункт на тлі ослаблення інфляційного тиску і відчуття серед чиновників ФРС, що вони хочуть, щоб монетарна політика мала менший стримувальний вплив на динаміку економіки. На грудневому засіданні чиновники урізали оцінки зниження у 2025 році на тлі очікувань вищого рівня інфляції та трохи кращого зростання.

Заяви Трампа щодо монетарної політики є нетиповими для глав держав, оскільки це суперечить задуму агентства щодо незалежного встановлення політики відсоткових ставок, зазначає видання.

Нагадаємо 

Адміністрація Трампа має намір припинити фінансування Центру передового досвіду цивільного захисту Пентагону. Рішення про закриття офісу, створеного у 2023 році, потребує схвалення Конгресу.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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