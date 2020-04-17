Трамп: власти США постепенно снимают санитарные ограничения

“Основываясь на последних данных, наша команда экспертов теперь согласна с тем, что мы можем открыть следующий фронт в нашей войне”, — сказал он. По словам американского лидера, речь идет о постепенной отмене санитарных ограничений. “Именно это мы и делаем: мы снова открываем нашу страну, и это надо сделать — Америка хочет открыться, американцы хотят открытия”, — подчеркнул президент.

“Как я уже говорил в течение некоторого времени, прекращение работы (предприятий) на общенациональном уровне не является устойчивым и долгосрочным решением. Чтобы сохранить здоровье наших граждан, мы должны также сохранить здоровье и функционирования нашей экономики. В долгосрочной перспективе одно без другого невозможно”, — убежден он.

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“Чтобы доставлять продовольствие и медицинские припасы, нам нужна работающая экономика. И мы хотим, чтобы она снова заработала очень и очень скоро. И именно это произойдет. Я думаю, что начнется настоящий (экономический) бум”, — считает американский президент.

Трамп сообщил также, что федеральное правительство дало губернаторам штатов рекомендации по постепенной отмены санитарных ограничений. “Моя администрация обнародовала новые федеральные рекомендации, которые позволят губернаторам сделать поэтапные и продуманные действия”, — отметил он.

Президент пояснил, что план его администрации включает три фазы на пути к “восстановлению ... в экономической жизни” США. “Мы не открываем все сразу. Один осторожный шаг за раз. Некоторые штаты смогут открыться раньше других”, — подчеркнул глава вашингтонской администрации.

По его словам, губернаторы штатов смогут сами решать, когда снимать введеные ограничения. “Они (штаты) очень разные. Если им необходимо оставаться закрытыми, мы позволим им делать это. И если они сочтут, что пришло время открыться, мы предоставим им свободу и рекомендации, чтобы осуществить это очень и очень быстро”, — сказал Трамп.

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“Здоровые американцы теперь смогут вернуться на работу по мере того, как будут позволять обстоятельства”, — добавил президент США. При этом он подчеркнул, что во время процесса снятия санитарных ограничений власти призывают граждан по-прежнему соблюдать меры предосторожности, в частности, соблюдать нормы социальной дистанции и оставаться дома в случае плохого самочувствия.

Американский лидер также выразил уверенность в том, что нынешние рекомендации позволят властям США справиться и с еще одной возможной вспышкой коронавируса — осенью. “Если вирус вернется осенью, как может произойти, по мнению некоторых ученых, то эти рекомендации гарантируют, что наша страна будет функционировать, мы сможем быстро снова погасить (новую вспышку заболевания)”, — сказал Трамп.

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По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений власти, в США зафиксировано более 667 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерло более 32 тыс. человек.