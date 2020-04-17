Трамп: влада США поступово знімає санітарні обмеження

ukru
16:58 • 60133 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 133202 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 225529 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 227835 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 228453 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 218947 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 190900 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 185271 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 145693 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 150099 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
1.1 м/с
66 %
758 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
В ЄС можуть скасувати переведення годинників: що відомо про рішення

В ЄС можуть скасувати переведення годинників: що відомо про рішення

20 березня, 10:29 • 109223 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 144548 перегляди
В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

20 березня, 11:59 • 150651 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 129847 перегляди
Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

15:29 • 242611 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

20 березня, 12:11 • 225519 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

20 березня, 11:44 • 227825 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

20 березня, 08:24 • 228443 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 218941 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

20 березня, 06:55 • 190894 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

15:29 • 38591 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

15:08 • 20597 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 129851 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 144552 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 112449 перегляди
Актуальне
Трамп: влада США поступово знімає санітарні обмеження

Трамп: влада США поступово знімає санітарні обмеження

Київ • УНН

 • 16973 перегляди

КИЇВ. 17 квітня. УНН. Влада США приступає до “відкриття країни” — поступовому скасуванню санітарних обмежень, введених через поширення COVID-19. Про це заявив у четвер на брифінгу для журналістів у Білому домі президент США Дональд Трамп, передає УНН.

“Грунтуючись на найостанніших даних, наша команда експертів тепер згодна з тим, що ми можемо відкрити наступний фронт в нашій війні”, — сказав він. За словами американського лідера, мова йде про поступове скасування санітарних обмежень. “Саме це ми і робимо: ми знову відкриваємо нашу країну, і це треба зробити — Америка хоче відкритися, американці хочуть відкриття”, — підкреслив президент.

“Як я вже говорив протягом деякого часу, припинення роботи (підприємств) на загальнонаціональному рівні не є стійким і довгостроковим рішенням. Щоб зберегти здоров’я наших громадян, ми повинні також зберегти здоров’я і функціонування нашої економіки. У довгостроковій перспективі одне без іншого неможливо”, — переконаний він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Чверть малого бізнесу США може назавжди закритись в наступні два місяці — дослідження

“Щоб доставляти харчі та медичні припаси, нам потрібна працююча економіка. І ми хочемо, щоб вона знову запрацювала дуже і дуже скоро. І саме це станеться. Я думаю, що почнеться справжній (економічний) бум”, — вважає американський президент.

Трамп повідомив також, що федеральний уряд дав губернаторам штатів рекомендації щодо поступового скасування санітарних обмежень. “Моя адміністрація оприлюднила нові федеральні рекомендації, які дозволять губернаторам зробити поетапні і продумані дії”, — зазначив він.

Президент пояснив, що план його адміністрації включає три фази на шляху до “відновлення... в економічному житті” США. “Ми не відкриваємо все відразу. Один обережний крок за раз. Деякі штати зможуть відкритися раніше інших”, — підкреслив глава вашингтонської адміністрації.

За його словами, губернатори штатів зможуть самі вирішувати, коли знімати введені обмеження. “Вони (штати) дуже різні. Якщо їм необхідно залишатися закритими, ми дозволимо їм робити це. І якщо вони вважатимуть, що настав час відкритися, ми надамо їм свободу і рекомендації, щоб здійснити це дуже і дуже швидко”, — сказав Трамп.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: WP: Трамп наполіг, щоб його ім’я вказали на чеках кризової допомоги для 70 млн американців

“Здорові американці тепер зможуть повернутися на роботу в міру того, як будуть дозволяти обставини”, — додав президент США. При цьому він підкреслив, що під час процесу зняття санітарних обмежень влада закликає громадян як і раніше дотримуватися запобіжних заходів, зокрема, дотримуватися норм соціальної дистанції і залишатися вдома в разі поганого самопочуття.

Американський лідер також висловив упевненість в тому, що нинішні рекомендації дозволять владі США впоратися і з ще одним можливим спалахом коронавірусу — восени. “Якщо вірус повернеться восени, як може статися, на думку деяких вчених, то ці рекомендації гарантують, що наша країна буде функціонувати, що ми зможемо швидко знову погасити (новий спалах захворювання)”, — сказав Трамп.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Коронавірус: Трамп заявив про необхідність відновлення американських спортивних ліг

За інформацією Університету Джонса Хопкінса, який проводить підрахунки на основі відомостей влади, в США зафіксовано понад 667 тис. випадків зараження коронавірусом. Померло понад 32 тис. осіб.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$232.38
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,142.90
S&P 500
$5,649.78
Газ TTF
$42.86
Золото
$3,052.79
Ethereum
$1,974.73