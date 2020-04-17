Трамп: влада США поступово знімає санітарні обмеження

“Грунтуючись на найостанніших даних, наша команда експертів тепер згодна з тим, що ми можемо відкрити наступний фронт в нашій війні”, — сказав він. За словами американського лідера, мова йде про поступове скасування санітарних обмежень. “Саме це ми і робимо: ми знову відкриваємо нашу країну, і це треба зробити — Америка хоче відкритися, американці хочуть відкриття”, — підкреслив президент.

“Як я вже говорив протягом деякого часу, припинення роботи (підприємств) на загальнонаціональному рівні не є стійким і довгостроковим рішенням. Щоб зберегти здоров’я наших громадян, ми повинні також зберегти здоров’я і функціонування нашої економіки. У довгостроковій перспективі одне без іншого неможливо”, — переконаний він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Чверть малого бізнесу США може назавжди закритись в наступні два місяці — дослідження

“Щоб доставляти харчі та медичні припаси, нам потрібна працююча економіка. І ми хочемо, щоб вона знову запрацювала дуже і дуже скоро. І саме це станеться. Я думаю, що почнеться справжній (економічний) бум”, — вважає американський президент.

Трамп повідомив також, що федеральний уряд дав губернаторам штатів рекомендації щодо поступового скасування санітарних обмежень. “Моя адміністрація оприлюднила нові федеральні рекомендації, які дозволять губернаторам зробити поетапні і продумані дії”, — зазначив він.

Президент пояснив, що план його адміністрації включає три фази на шляху до “відновлення... в економічному житті” США. “Ми не відкриваємо все відразу. Один обережний крок за раз. Деякі штати зможуть відкритися раніше інших”, — підкреслив глава вашингтонської адміністрації.

За його словами, губернатори штатів зможуть самі вирішувати, коли знімати введені обмеження. “Вони (штати) дуже різні. Якщо їм необхідно залишатися закритими, ми дозволимо їм робити це. І якщо вони вважатимуть, що настав час відкритися, ми надамо їм свободу і рекомендації, щоб здійснити це дуже і дуже швидко”, — сказав Трамп.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: WP: Трамп наполіг, щоб його ім’я вказали на чеках кризової допомоги для 70 млн американців

“Здорові американці тепер зможуть повернутися на роботу в міру того, як будуть дозволяти обставини”, — додав президент США. При цьому він підкреслив, що під час процесу зняття санітарних обмежень влада закликає громадян як і раніше дотримуватися запобіжних заходів, зокрема, дотримуватися норм соціальної дистанції і залишатися вдома в разі поганого самопочуття.

Американський лідер також висловив упевненість в тому, що нинішні рекомендації дозволять владі США впоратися і з ще одним можливим спалахом коронавірусу — восени. “Якщо вірус повернеться восени, як може статися, на думку деяких вчених, то ці рекомендації гарантують, що наша країна буде функціонувати, що ми зможемо швидко знову погасити (новий спалах захворювання)”, — сказав Трамп.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Коронавірус: Трамп заявив про необхідність відновлення американських спортивних ліг

За інформацією Університету Джонса Хопкінса, який проводить підрахунки на основі відомостей влади, в США зафіксовано понад 667 тис. випадків зараження коронавірусом. Померло понад 32 тис. осіб.