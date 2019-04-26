Трамп рассказал про "значительную" информацию о связях Украины с кампанией Клинтон

Ранее в этом месяце, в американской прессе появилось интервью генерального прокурора Украины Юрия Луценко, в котором он сообщил, что начал расследование в отношении того, совершил ли правозащитный аппарат его страны намеренно утечку финансовых документов в течение президентской кампании 2016 про тогдашнего председателя кампании Трампа Пола Манафорта, надеясь склонить выборы в пользу Хиллари Клинтон.



Украинский суд недавно подтвердил, что утечка информации про Манафорта означала незаконное вмешательство до выборов в США.



Отвечая на вопрос ведущего о том, должны ли американцы увидеть результат украинского расследования в отношении того, сотрудничали ли должностные лица страны с командой Клинтон, Трамп ответил: "Думаю, да".



"Думаю, Барр хотел бы это увидеть ... я, очевидно, буду пологаться на министра юстиции, и посмотрим. Что он об этом скажет", - заявил Трамп.



"Звучит, как что-то значительное, очень интересное с Украиной. Я только поговорил с новым президентом и поздравил его ... однако, это звучит мощно и я не удивлен", - добавил он.



Ранее на этой неделе юрист Трампа Руди Джулиани написал в Twitter: "Следите за Украиной".



Как сообщал УНН, ранее Генпрокурор Луценко заявил, что посол США в Украине Мари Йованович вручила ему список лиц, которых нельзя привлекать к ответственности.