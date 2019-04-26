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Трамп розповів про "значну" інформацію щодо зв'язків України з кампанією Клінтон

Трамп розповів про "значну" інформацію щодо зв'язків України з кампанією Клінтон

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Президент Трамп в інтерв'ю Fox News заявив, що міністр юстиції Білл Барр має "надзвичайну" та "значну" інформацію стосовно того, що українці начебто провели злив інформації про тогочасного голову президентської кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта, прагнучи допомогти кампанії Гілларі Клінтон, передає УНН з посиланням на "Голос Америки".

Раніше цього місяця, в американській пресі з'явилось інтерв'ю генерального прокурора України Юрія Луценка, в якому він повідомив, що розпочав розслідування стосовно того, чи правозахисний апарат його країни навмисно здійснив витік фінансових документів протягом президентської кампанії 2016 року про тогочасного голову кампанії Трампа Пола Манафорта, сподіваючись схилити вибори на користь Гілларі Клінтон.

Український суд нещодавно підтвердив, що витік інформації стосовно Манафорта означав незаконне втручання до виборів у США.

Відповідаючи на питання ведучого про те, чи мають американці побачити результат українського розслідування стосовно того, чи співпрацювали посадовці країни з командою Клінтон, Трамп відповів: "Гадаю, так".

"Гадаю, Барр хотів би це побачити ... я, очевидно, покладатимусь на міністра юстиції, і побачимо. Що він про це скаже", - заявив Трамп.

"Звучить, як щось значне, дуже цікаве з Україною. Я щойно поговорив з новим президентом і привітав його ... однак, це звучить потужно і я не здивований", - додав він.

Раніше цього тижня юрист Трампа Руді Джуліані написав у Twitter: "Слідкуйте за Україною".

Як повідомляв УНН, раніше Генпрокурор Луценко заявив, що посол США в Україні Марі Йованович вручила йому список осіб, яких не можна притягати до відповідальності.

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