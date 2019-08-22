Трамп раскритиковал премьера Дании за заявление из-за Гренландии

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 57924 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 75901 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 124648 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 134999 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 124694 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 127294 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 129603 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153081 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 151066 просмотра

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Трамп раскритиковал премьера Дании за заявление из-за Гренландии

Трамп раскритиковал премьера Дании за заявление из-за Гренландии

Киев  •  УНН

 • 12772 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Президент США Дональд Трамп выразил недовольство тем, в какой форме премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила о том, что Гренландия не продается. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Радио Свобода.

Трамп заявил, что Фредериксен сделала "неприятное и неуместное заявление", когда назвала "абсурдом" его планы купить Гренландию.

"Это очень неприятный способ что-то сказать", - добавил Трамп.

Ранее президент США решил отменить свой визит в Данию, который планировался в сентябре. Трамп объяснил свое решение тем, что власти Дании не заинтересована обсуждать продажу США крупнейшего острова - Гренландии.

В последние дни источники в Белом доме в интервью нескольким СМИ подтвердили интерес Дональда Трампа к приобретению Соединенными Штатами крупнейшего в мире острова, принадлежищему Дании.

18 августа сам президент Трамп публично признал это.

В Гренландии расположена самая северная военно-воздушная база США. Остров считается стратегически важной территорией в обеспечении безопасности Северной Америки.

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