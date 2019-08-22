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В Данії розчаровані рішенням Трампа скасувати візит до Копенгагена

В Данії розчаровані рішенням Трампа скасувати візит до Копенгагена

Київ • УНН

 • 8614 перегляди

КИЇВ. 22 серпня. УНН. Прем'єр-міністер Данії Метте Фредеріксен відреагувала на скасування візиту до королівства президента США Дональда Трампа після відмови продати Гренландію. Про це повідомляє УНН з посиланням на Deutsche Welle.

Фредеріксен підтримала гренландський уряд, який виступив проти продажу своїх територій США.

"Була розпочата дискусія про потенційний продаж Гренландії. Це відкинув прем'єр-міністр Гренландії Кім Кільсен, і я повністю підтримую цю відмову", - заявила прем'єр-міністр Данії.

Вона додала, що після скасування візиту Трампа відносини між Данією та США "не перебувають у кризі".

"Я не думаю, що скасування матиме вплив на якісь інші питання", - зазначила Фредеріксен.

Водночас вона "розчарована та здивована" рішенням Трампа не приїжджати у Копенгаген.

"Запрошення до більш потужного стратегічного співробітництва з американцями в Арктиці все ще існує", - наголосила вона.

Речниця королівської родини Данії тим часом повідомила, що скасування візиту Трампом стало "сюрпризом".

Нагадаємо, Трамп скасував зустріч із прем'єр-міністром Данії через її небажання продавати Гренландію.

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