Трамп розкритикував прем'єра Данії за заяву через Гренландію
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Президент США Дональд Трамп висловив невдоволення тим, у якій формі прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила про те, що Гренландія не продається. Про це УНН повідомляє з посиланням на Радіо Свобода.
Трамп заявив, що Фредеріксен зробила “неприємну і недоречну заяву”, коли назвала “абсурдом” його плани купити Гренландію.
“Це дуже неприємний спосіб щось сказати”, - додав Трамп.
Раніше президент США вирішив скасувати свій візит до Данії, який планувався у вересні. Трамп пояснив своє рішення тим, що влада Данії не зацікавлена обговорювати продаж США найбільшого острова - Гренландії.
В останні дні джерела в Білому домі в інтерв’ю кільком ЗМІ підтвердили інтерес Дональда Трампа до придбання Сполученими Штатами найбільшого в світі острова, що належить Данії.
18 серпня сам президент Трамп публічно визнав це.
У Гренландії розташована найпівнічніша військово-повітряна база США. Острів вважається стратегічно важливою територією у гарантуванні безпеки Північної Америки.