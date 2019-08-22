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Трамп розкритикував прем'єра Данії за заяву через Гренландію

Трамп розкритикував прем'єра Данії за заяву через Гренландію

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. Президент США Дональд Трамп висловив невдоволення тим, у якій формі прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила про те, що Гренландія не продається. Про це УНН повідомляє з посиланням на Радіо Свобода.

Трамп заявив, що Фредеріксен зробила “неприємну і недоречну заяву”, коли назвала “абсурдом” його плани купити Гренландію.

“Це дуже неприємний спосіб щось сказати”, - додав Трамп.

Раніше президент США вирішив скасувати свій візит до Данії, який планувався у вересні. Трамп пояснив своє рішення тим, що влада Данії не зацікавлена обговорювати продаж США найбільшого острова - Гренландії.

В останні дні джерела в Білому домі в інтерв’ю кільком ЗМІ підтвердили інтерес Дональда Трампа до придбання Сполученими Штатами найбільшого в світі острова, що належить Данії.

18 серпня сам президент Трамп публічно визнав це.

У Гренландії розташована найпівнічніша військово-повітряна база США. Острів вважається стратегічно важливою територією у гарантуванні безпеки Північної Америки.

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