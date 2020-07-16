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Трамп рассматривает запрет на въезд в США членам Коммунистической партии Китая

Трамп рассматривает запрет на въезд в США членам Коммунистической партии Китая

Киев  •  УНН

 • 11946 просмотра

КИЕВ. 16 июля. УНН. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения запрета на въезд в Соединенные Штаты членов Коммунистической партии Китая и членов их семей. Об этом сообщила американская газета The New York Times, ссылающаяся на четыре источника, передает УНН.

По их данным, в администрации изучают также предложения аннулировать американские визы тем членам КПК и членам их семей, которые находятся в США, а также ограничить въезд в страну военнослужащим Народно-освободительной армии Китая и руководителям государственных предприятий КНР. Как констатирует газета, выполнить подобные предложения будет крайне сложно, ввиду того, что в КПК насчитывается 92 млн членов. В 2018 году в США въехали почти 3 млн китайских граждан, американские власти не знают место нахождения большей части гостей из КНР.

Согласно публикации, предложения включены в проект указа президента Трампа. Этот документ обосновывается Законом об иммиграции и гражданстве (Immigration and Nationality Act) и еще не закончен.

Госсекретарь Майкл Помпео в среду информировал о введении односторонних санкций в отношении некоторых сотрудников технологический компаний Китая, причастных, согласно выводам американских властей, к нарушению прав человека. Как поясняется в заявлении Помпео, согласно Закону об иммиграции и гражданстве, прибытие иностранца в США является недопустимым, если у властей страны есть основания полагать, что его въезд в страну “потенциально может иметь серьезные неблагоприятные внешнеполитические последствия” для Вашингтона.

Справка: в начале июля Госдепартамент, министерства финансов, торговли и внутренней безопасности США выступили с совместным заявлением, в котором предупредили о рисках для компаний, чьи цепочки поставок связаны с предприятиями из Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая, в связи с нарушениями прав человека.

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