Трамп розглядає заборону на в'їзд у США членам Комуністичної партії Китаю - ЗМІ

За їх даними, в адміністрації вивчають також пропозиції анулювати американські візи тим членам КПК і членам їх сімей, які перебувають в США, а також обмежити в’їзд в країну військовослужбовцям Народно-визвольної армії Китаю і керівникам державних підприємств КНР. Як констатує газета, виконати подібні пропозиції буде вкрай складно, з огляду на те, що в КПК налічується 92 млн членів. У 2018 році в США в’їхали майже 3 млн китайських громадян, американська влада не знає місце знаходження більшої частини гостей з КНР.

Відповідно до публікації, пропозиції включені в проект указу президента Трампа. Цей документ обґрунтовується Законом про імміграцію та громадянство (Immigration and Nationality Act) і ще не закінчений.

Держсекретар Майкл Помпео в середу інформував про введення односторонніх санкцій щодо деяких співробітників технологічний компаній Китаю, причетних, згідно з висновками американської влади, до порушення прав людини. Як пояснюється в заяві Помпео, відповідно до Закону про імміграцію та громадянство, прибуття іноземця в США є неприпустимим, якщо у влади країни є підстави вважати, що його в’їзд в країну “потенційно може мати серйозні несприятливі зовнішньополітичні наслідки” для Вашингтона.

Довідка: на початку липня Держдепартамент, міністерство фінансів, торгівлі і внутрішньої безпеки США виступили зі спільною заявою, в якій попередили про ризики для компаній, чиї ланцюги поставок пов’язані з підприємствами з Сіньцзян-Уйгурського автономного району Китаю, в зв’язку з порушеннями прав людини.