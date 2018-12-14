Трамп рассматривает своего зятя на должность главы аппарата сотрудников Белого дома
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Президент США Дональд Трамп рассматривает на должность руководителя аппарата сотрудников Белого дома своего зятя и старшего советника Джареда Кушнера. Об этом сообщила газета The Huffington Post со ссылкой на источники, передает УНН.
По их данным, Кушнер убеждает Трампа, что хорошо подходит для этого поста, приводя в качестве аргумента свою работу над реформой системы уголовного правосудия, а также то, что, по его мнению, он способен работать с представителями Демократической партии. Президент США уже встречался с Кушнером для обсуждения такой возможности, отметили собеседники издания.
Газета указывает, что Белый дом не ответил на просьбу прокомментировать перспективы назначения Кушнера на эту должность.
О том, что Джон Келли покинет пост руководителя аппарата сотрудников Белого дома в конце года, Дональд Трамп заявил на прошлой неделе. Политик при этом подчеркнул, что новое назначение может быть временным. Одним из основных кандидатов на эту должность был действующий руководитель аппарата вице-президента США Ник Айерс, однако он ранее заявил, что не станет занимать этот пост, а также сообщил о своем скором уходе из Белого дома.
Напоминаем, в США ведется расследование по расходам на инаугурацию Трампа.