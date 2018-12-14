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Трамп рассматривает своего зятя на должность главы аппарата сотрудников Белого дома

Киев • УНН

 • 9987 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Президент США Дональд Трамп рассматривает на должность руководителя аппарата сотрудников Белого дома своего зятя и старшего советника Джареда Кушнера. Об этом сообщила газета The Huffington Post со ссылкой на источники, передает УНН.

Трамп рассматривает своего зятя на должность главы аппарата сотрудников Белого дома

По их данным, Кушнер убеждает Трампа, что хорошо подходит для этого поста, приводя в качестве аргумента свою работу над реформой системы уголовного правосудия, а также то, что, по его мнению, он способен работать с представителями Демократической партии. Президент США уже встречался с Кушнером для обсуждения такой возможности, отметили собеседники издания.

Газета указывает, что Белый дом не ответил на просьбу прокомментировать перспективы назначения Кушнера на эту должность.

О том, что Джон Келли покинет пост руководителя аппарата сотрудников Белого дома в конце года, Дональд Трамп заявил на прошлой неделе. Политик при этом подчеркнул, что новое назначение может быть временным. Одним из основных кандидатов на эту должность был действующий руководитель аппарата вице-президента США Ник Айерс, однако он ранее заявил, что не станет занимать этот пост, а также сообщил о своем скором уходе из Белого дома.

Напоминаем, в США ведется расследование по расходам на инаугурацию Трампа.

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