Трамп розглядає свого зятя на посаду глави апарату співробітників Білого дому
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Президент США Дональд Трамп розглядає на посаду керівника апарату співробітників Білого дому свого зятя і старшого радника Джареда Кушнера. Про це повідомила газета The Huffington Post з посиланням на джерела, передає УНН.
За їхніми даними, Кушнер переконує Трампа, що добре підходить для цієї посади, наводячи як аргумент свою роботу над реформою системи кримінального правосуддя, а також те, що, на його думку, він здатний працювати з представниками Демократичної партії. Президент США вже зустрічався з Кушнером для обговорення такої можливості, відзначили співрозмовники видання.
Газета вказує, що Білий дім не відповів на прохання прокоментувати перспективи призначення Кушнера на цю посаду.
Про те, що Джон Келлі покине пост керівника апарату співробітників Білого дому в кінці року, Дональд Трамп заявив минулого тижня. Політик при цьому підкреслив, що нове призначення може бути тимчасовим. Одним з основних кандидатів на цю посаду був чинний керівник апарату віце-президента США Нік Айерс, однак він раніше заявив, що не стане займати цей пост, а також повідомив про свій швидкий відхід з Білого дому.
Нагадуємо, у США ведеться розслідування щодо витрат на інавгурацію Трампа.