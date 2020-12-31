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Трамп пропустит свою новогоднюю вечеринку в поместье во Флориде

Киев • УНН

 • 9863 просмотра

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Президент США Дональд Трамп вернется в Вашингтон, округ Колумбия, в четверг, 31 декабря, днем, прервав свою поездку во Флориду на новогодние каникулы, пропуская таким образом свою новогоднюю вечеринку в поместье Мар-а-Лаго в Палм-Бич. Об этом пишет The Hill, передает УНН.

Трамп пропустит свою новогоднюю вечеринку в поместье во Флориде

Согласно расписанию президента США, как сообщается, Трамп и первая леди "отправятся из Флориды в Белый дом" в 11 часов утра по местному времени.

"Изменение планов означает, что Трамп не будет присутствовать на ежегодной новогодней вечеринке в своем поместье Мар-а-Лаго в Палм-Бич, на которое гости уже взяли билеты. Трамп посещал ежегодное собрание каждый год из последних трех лет, обычно виступая с короткой речью перед гостями", - пишет издание.

Он возвращается в Вашингтон всего за неделю до того, как 6 января Конгресс формально подсчитает голоса коллегии выборщиков, которые отдали победу демократу Джо Байдену.

Добавим, с момента своей инаугурации Трамп совершил более 30 президентских визитов в Мар-а-Лаго.

Напомним, Трамп назвал фильм "Один дома - 2" одним из крупнейших рождественских хитов.

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