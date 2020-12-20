ЗМІ дізналися, як Трамп проведе останнє президентське Різдво
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Президент США Дональд Трамп, як очікується, відзначить свої останні Різдво і Новий рік як президент в своїй резиденції Мар-а-Лаго у Флориді. Про це з посиланням на джерело, що довідалося про візит від Секретної служби США, повідомляє USA Today, передає УНН.
"Президент США Дональд Трамп, як очікується, прибуде в Палм-Біч 23 грудня і повернеться до Вашингтона, округ Колумбія, 3 січня після святкування свого останнього Різдва та Нового року як президент в Мар-а-Лаго", - зазначає видання.
Минулого тижня, як зазначено, йшли розмови, що Трамп може провести своє останнє Різдво в офісі в Білому домі або що він може приїхати в Мар-а-Лаго і не повернутися до Вашингтона на інавгурацію обраного президента Джо Байдена 20 січня.
"Як Трамп проведе свято і скільки членів сім'ї до нього приєднаються, невідомо. Перша пара не поїде до церкви Bethesda-by-the-Sea, куди вони традиційно ходили на служби в святвечір. Церква, в якій одружилися пара і хрестився їх син Барон, проводить віртуальні служби в переддень Різдва на YouTube", - пише видання.
Також невідомо, чи буде Трамп проводити свій щорічний гала-концерт на червоній килимовій доріжці в переддень Нового року, сказано в статті.
Додамо, з моменту своєї інавгурації Трамп здійснив понад 30 президентських візитів в Мар-а-Лаго.
Нагадаємо, Трамп назвав фільм "Один вдома - 2" одним з найбільших різдвяних хітів.