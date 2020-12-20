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ЗМІ дізналися, як Трамп проведе останнє президентське Різдво

Київ • УНН

 • 13838 перегляди

КИЇВ. 20 грудня. УНН. Президент США Дональд Трамп, як очікується, відзначить свої останні Різдво і Новий рік як президент в своїй резиденції Мар-а-Лаго у Флориді. Про це з посиланням на джерело, що довідалося про візит від Секретної служби США, повідомляє USA Today, передає УНН.

ЗМІ дізналися, як Трамп проведе останнє президентське Різдво

"Президент США Дональд Трамп, як очікується, прибуде в Палм-Біч 23 грудня і повернеться до Вашингтона, округ Колумбія, 3 січня після святкування свого останнього Різдва та Нового року як президент в Мар-а-Лаго", - зазначає видання.

Минулого тижня, як зазначено, йшли розмови, що Трамп може провести своє останнє Різдво в офісі в Білому домі або що він може приїхати в Мар-а-Лаго і не повернутися до Вашингтона на інавгурацію обраного президента Джо Байдена 20 січня.

"Як Трамп проведе свято і скільки членів сім'ї до нього приєднаються, невідомо. Перша пара не поїде до церкви Bethesda-by-the-Sea, куди вони традиційно ходили на служби в святвечір. Церква, в якій одружилися пара і хрестився їх син Барон, проводить віртуальні служби в переддень Різдва на YouTube", - пише видання.

Також невідомо, чи буде Трамп проводити свій щорічний гала-концерт на червоній килимовій доріжці в переддень Нового року, сказано в статті.

Додамо, з моменту своєї інавгурації Трамп здійснив понад 30 президентських візитів в Мар-а-Лаго.

Нагадаємо, Трамп назвав фільм "Один вдома - 2" одним з найбільших різдвяних хітів.

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