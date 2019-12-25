Трамп назвав фільм "Один вдома - 2" одним з найбільших різдвяних хітів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. Президент США Дональд Трамп назвав фільм “Один вдома — 2” (Home Alone 2, 1992), в якому він сам зіграв епізодичну роль, одним із найбільших різдвяних хітів. Таку оцінку він дав у вівторок, відповідаючи на питання американських військовослужбовців під час телеконференції, передає УНН.
Один з військових запитав його, чи вважає Трамп “Один вдома — 2” своїм улюбленим різдвяним фільмом.
“Ну, я знімався в „Один вдома — 2“, — відповів президент. — Багато людей згадують про це, особливо в Різдво”.
“Це гарний фільм. Я був трохи молодший, м’яко кажучи. Для мене було честю брати участь у цьому. І це, звичайно, виявилося, великим хітом. Це великий різдвяний хіт, один з найбільших. Велика честь брати участь у чомусь подібному, завжди приємно бачити успіх”, — додав американський лідер.
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Трамп — в той час успішний бізнесмен і ведучий телепрограми — зіграв у фільмі “Один вдома — 2” самого себе. Його поява на екрані триває не більше 10 секунд, за які він встигає показати головному герою, як пройти в хол готелю.
Нагадаємо, Трамп зізнався, що досі не приготував різдвяний подарунок для своєї дружини.