Трамп назвал фильм "Один дома - 2" одним из крупнейших рождественских хитов
Киев • УНН
КИЕВ. 25 декабря. УНН. Президент США Дональд Трамп назвал фильм "Один дома - 2" (Home Alone 2, 1992), в котором он сам сыграл эпизодическую роль, одним из крупнейших рождественских хитов. Такую оценку он дал во вторник, отвечая на вопрос американских военнослужащих во время телеконференции, передает УНН.
Один из военных спросил его, считает ли Трамп “Один дома — 2” своим любимым рождественским фильмом.
“Ну, я снимался в „Один дома — 2“, — сказал президент. — Многие люди вспоминают об этом, особенно в Рождество”.
“Это хороший фильм. Я был немного моложе, мягко говоря. Для меня было честью участвовать в этом. И это, конечно, оказалось, большим хитом. Это большой рождественский хит, один из крупнейших. Большая честь участвовать в чем-то подобном, всегда приятно видеть успех”, — добавил американский лидер.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трамп заявил, что США готовы к “рождественским подаркам” от КНДР
Трамп — в то время успешный бизнесмен и ведущий телепрограммы — сыграл в фильме “Один дома — 2” самого себя. Его появление на экране длится не более 10 секунд, за которые он успевает показать главному герою, как пройти в холл отеля.
Напомним, Трамп признался, что пока не приготовил рождественский подарок для своей жены.