Трамп зізнався, що досі не приготував різдвяний подарунок для своєї дружини

КИЇВ. 24 грудня. УНН. Президент США Дональд Трамп зізнався, що поки не приготував різдвяний подарунок для своєї дружини Меланії, але у нього є для неї красива листівка. Про це він розповів у вівторок, відповідаючи на питання американських військовослужбовців під час телеконференції, повідомляє УНН із посиланням на The Hill.