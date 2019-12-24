Трамп зізнався, що досі не приготував різдвяний подарунок для своєї дружини
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Президент США Дональд Трамп зізнався, що поки не приготував різдвяний подарунок для своєї дружини Меланії, але у нього є для неї красива листівка. Про це він розповів у вівторок, відповідаючи на питання американських військовослужбовців під час телеконференції, повідомляє УНН із посиланням на The Hill.
Один з військових поставив Трампу питання, що він планує подарувати на свято своїй дружині. За словами військового, цим цікавляться багато його товаришів по службі. “Це дійсно важке запитання”, — відповів Трамп, додавши, що поки у нього приготовлена для Меланії “дуже красива листівка”.
“Я все ще працюю над різдвяним подарунком. Залишилося ще трохи часу. Не так вже й багато, але час є”, — сказав президент.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: The New York Times заявила про успішне стеження за Трампом
Нагадаємо, раніше Трамп поскаржився, що перед Різдвом залишився один в Білому домі.