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Трамп зізнався, що досі не приготував різдвяний подарунок для своєї дружини

Трамп зізнався, що досі не приготував різдвяний подарунок для своєї дружини

Київ • УНН

 • 10421 перегляди

КИЇВ. 24 грудня. УНН. Президент США Дональд Трамп зізнався, що поки не приготував різдвяний подарунок для своєї дружини Меланії, але у нього є для неї красива листівка. Про це він розповів у вівторок, відповідаючи на питання американських військовослужбовців під час телеконференції, повідомляє УНН із посиланням на The Hill.

Один з військових поставив Трампу питання, що він планує подарувати на свято своїй дружині. За словами військового, цим цікавляться багато його товаришів по службі. “Це дійсно важке запитання”, — відповів Трамп, додавши, що поки у нього приготовлена ​​для Меланії “дуже красива листівка”.

“Я все ще працюю над різдвяним подарунком. Залишилося ще трохи часу. Не так вже й багато, але час є”, — сказав президент.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: The New York Times заявила про успішне стеження за Трампом

Нагадаємо, раніше Трамп поскаржився, що перед Різдвом залишився один в Білому домі.

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