Трамп признался, что до сих пор не приготовил рождественский подарок для своей жены
Киев • УНН
КИЕВ. 24 декабря. УНН. Президент США Дональд Трамп признался, что пока не приготовил рождественский подарок для своей жены Мелании, но у него есть для нее красивая открытка. Об этом он рассказал во вторник, отвечая на вопрос американских военнослужащих во время телеконференции, сообщает УНН со ссылкой на The Hill.
Один из военных поставил Трампу вопрос, что он планирует подарить на праздник своей жене. По словам военного, этим интересуются многие его сослуживцы. “Это действительно трудный вопрос”, — ответил Трамп, добавив, что пока у него приготовлена для Мелании “очень красивая открытка”.
“Я все еще работаю над рождественским подарком. Осталось еще немного времени. Не так уж и много, но время есть”, — сказал президент.
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Напомним, ранее Трамп пожаловался, что перед Рождеством остался один в Белом доме.