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The New York Times заявила про успішне стеження за Трампом

The New York Times заявила про успішне стеження за Трампом

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 грудня. УНН. Американська газета The New York Times стверджує, що їй вдалося відстежити переміщення президента США Дональда Трампа протягом одного дня в 2017 році, зазначає УНН.

Видання пише, що в його розпорядженні виявилася база з приблизно 50 млрд сигналів стільникових телефонів більше 12 млн жителів США. “Випадковий набір” сигналів в період з 2016 по 2017 рік дозволив The New York Times за відкритими джерелами “протягом декількох хвилин” розшифрувати координати точок, звідки надходили сигнали, і відстежити місцезнаходження президента.

Зокрема, за сигналом від одного пристрою, який, як стверджує газета, належить агенту Секретної служби (охорона президента США), The New York Times відновила переміщення Трампа в день візиту в США в 2017 році прем’єр-міністра Японії Сіндзо Абе.

Вранці власник телефону виїхав з маєтку Трампа в Мар-а-Лаго (Флорида) і попрямував в гольф-клуб, де у президента була запланована гра з японським прем’єром. Через декілька годин сигнал перемістився в ще один гольф-клуб — в Палм-Біч, де політики “насолодилися ланчем”. Приблизно до п’ятої вечора власник телефону повернувся в Мар-а-Лаго, де у Трампа і Абе відбулася “робоча вечеря”.

Секретна служба США відмовилася від коментарів газеті.

“Tech companies are profiting by spying on Americans — trampling on the right to privacy and risking our national security,” said @SenWarren. “They are throwing around their power to undermine our democracy with zero consequences.” https://t.co/sgqekbuaKR pic.twitter.com/Jky98jqdda

— New York Times Opinion (@nytopinion) December 21, 2019

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