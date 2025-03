The New York Times заявила об успешной слежке за Трампом

Издание пишет, что в его распоряжении оказалась база из примерно 50 млрд сигналов сотовых телефонов более 12 млн жителей США. “Случайный набор” сигналов в период с 2016 по 2017 год позволил The New York Times по открытым источникам “в течение нескольких минут” расшифровать координаты точек, откуда поступали сигналы, и отследить местонахождение президента.

В частности, по сигналу от одного устройства, которое, как утверждает газета, принадлежит агенту Секретной службы (охрана президента США), The New York Times восстановила перемещения Трампа в день визита в США в 2017 году премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Утром владелец телефона выехал из поместья Трампа в Мар-а-Лаго (Флорида) и направился в гольф-клуб, где у президента была запланирована игра с японским премьером. Через несколько часов сигнал переместился в еще один гольф-клуб — в Палм-Бич, где политики “насладились ланчем”. Примерно к пяти вечера владелец телефона вернулся в Мар-а-Лаго, где у Трампа и Абэ состоялся “рабочий ужин”.

Секретная служба США отказалась от комментариев газете.

