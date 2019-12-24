Трамп заявив, що США готові до "різдвяних подарунків" від КНДР

“Це нормально, ми з’ясуємо, в чому полягає сюрприз, і ми дуже успішно впораємося з ним”, — сказав він, відповідаючи на питання про готовність Вашингтона відповісти на “різдвяний подарунок”, обіцяний раніше заступником міністра закордонних справ КНДР Лі Те Сонома.

“У всіх є для мене сюрпризи. Подивимося, що станеться. Я розбираюся з ними в міру надходження”, — додав американський лідер.

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Трамп також не уточнив, яка буде відповідь Вашингтона, якщо Пхеньян проведе випробування міжконтинентальної балістичної ракети. “Подивимося, що станеться, — відповів він. — Може бути, це хороший подарунок, може бути, подарунок буде полягати в тому, що він (лідер КНДР Кім Чен Ин) пошле мені красиву вазу замість випробування ракети”. “Ніколи не можна знати заздалегідь”, — додав президент.

Раніше заступник глави МЗС КНДР Лі Те Сон заявив про наявність у Пхеньяна певного “різдвяного подарунка” для США. Ряд ЗМІ, в тому числі телекомпанія CNN, припустили, що мова йде про нові ракетні випробування в кінці грудня.

8 грудня ЗМІ КНДР повідомили про проведення успішного випробування на космодромі Сохе в районі Тончхан-ні. Передбачається, що там був випробуваний ракетний двигун. Це перший подібний тест з моменту початку переговорів Пхеньяна і Вашингтона про денуклеаризації Корейського півострова в 2018 році. Після звістки про випробування на полігоні президент США Дональд Трамп написав на своїй сторінці в Twitter, що лідер КНДР “Кім Чен Ин може втратити все, якщо зробить ворожі дії”.

Раніше Пхеньян неодноразово виступав із закликами до Вашингтону врегулювати двосторонні відносини до кінця 2019 року. Перший саміт США і КНДР успішно пройшов в червні 2018 року в Сінгапурі, проте другий в Ханої в лютому 2019 го закінчився безрезультатно. Лідери двох держав провели також коротку зустріч в прикордонному пункті Пханмунджом на кордоні Республіки Корея і КНДР 30 червня, після чого у вересні Трамп заявив, що планує зустрітися з Кім Чен Ином до кінця цього року.