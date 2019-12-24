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Трамп заявил, что США готовы к "рождественским подаркам" от КНДР

Трамп заявил, что США готовы к "рождественским подаркам" от КНДР

Киев  •  УНН

 • 10801 просмотра

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Соединенные Штаты выяснят, в чем может заключаться "рождественский подарок" со стороны КНДР, и успешно справятся с ним. Об этом президент США Дональд Трамп заявил во вторник журналистам в своем имении Мар-о-Лаго в штате Флорида, передает УНН.

“Это нормально, мы выясним, в чем заключается сюрприз, и мы очень успешно справимся с ним”, — сказал он, отвечая на вопрос о готовности Вашингтона ответить на “рождественский подарок”, обещанный ранее заместителем министра иностранных дел КНДР Ли Тэ Сонома.

“У всех есть для меня сюрпризы. Посмотрим, что произойдет. Я разбираюсь с ними по мере поступления”, — добавил американский лидер.

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Трампа также не уточнил, каков будет ответ Вашингтона, если Пхеньян проведет испытания межконтинентальной баллистической ракеты. “Посмотрим, что произойдет, — ответил он. — Может быть, это хороший подарок, может быть, подарок будет заключаться в том, что он (лидер КНДР Ким Чен Ын) пошлет мне красивую вазу вместо испытаний ракеты”. “Никогда нельзя знать заранее”, — добавил президент.

Ранее замглавы МИД КНДР Ли Тэ Сон заявил о наличии у Пхеньяна некого “рождественского подарка” для США. Ряд СМИ, в том числе телекомпания CNN, предположили, что речь идет о новых ракетных испытаниях в конце декабря.

8 декабря СМИ КНДР сообщили о проведении успешного испытания на космодроме Сохэ в районе Тончхан-ни. Предполагается, что там был испытан ракетный двигатель. Это первый подобный тест с момента начала переговоров Пхеньяна и Вашингтона о денуклеаризации Корейского полуострова в 2018 году. После известия об испытаниях на полигоне президент США Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter, что лидер КНДР “Ким Чен Ын может потерять все, если сделает враждебные действия”.

Ранее Пхеньян неоднократно выступал с призывами к Вашингтону урегулировать двусторонние отношения до конца 2019 года. Первый саммит США и КНДР успешно прошел в июне 2018 года в Сингапуре, однако второй в Ханое в феврале 2019 го закончился безрезультатно. Лидеры двух государств провели также короткую встречу в пограничном пункте Пханмунджом на границе Республики Корея и КНДР 30 июня, после чего в сентябре Трамп заявил, что планирует встретиться с Ким Чен Ыном до конца этого года.

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