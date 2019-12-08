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Трамп заявив, що Кім Чен Ин втратить все, якщо зробить ворожі дії проти США

Трамп заявив, що Кім Чен Ин втратить все, якщо зробить ворожі дії проти США

Київ • УНН

 • 10550 перегляди

КИЇВ. 8 грудня. УНН. Лідер КНДР Кім Чен Ин не стане діяти вороже щодо Сполучених Штатів, оскільки розуміє, що в іншому випадку втратить все. Таку думку висловив у неділю на своїй сторінці в Twitter президент США Дональд Трамп, передає УНН.

“Кім Чен Ин занадто розумний, і він дуже багато чого може втратити, насправді взагалі все, якщо він буде робити ворожі дії”, — сказав він. “У Північній Кореї під керівництвом Кім Чен Ина є неймовірний економічний потенціал, але вона повинна зробити денуклеаризацію, як було обіцяно”, — додав президент.

У суботу Трамп також висловив упевненість в тому, що Пхеньян не буде вживати ніяких ворожих дій щодо Вашингтона і втручатися в американський виборчий процес. Американський лідер підкреслив також, що у нього дуже хороші відносини з Кім Чен Ином.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Пхеньян не обговорює зі США відмову від ядерної зброї — посол

Трамп і Кім Чен Ин на зустрічі 30 червня в Пханмунджомі домовилися відновити на робочому рівні переговори з денуклеаризації, які були припинені після безрезультатного завершення саміту двох лідерів в Ханої в лютому. Відповідно до цієї домовленості 5 жовтня представники США і КНДР зустрілися в Стокгольмі для обговорення перспектив нормалізації двосторонніх відносин, проте налагодити діалог не вдалося. Глава делегації КНДР Кім Мьон Гіль тоді заявив про провал консультацій і порадив американській стороні краще обдумати свою позицію. При цьому в Держдепартаменті США не погодилися з такою оцінкою і назвали зустріч конструктивною.

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