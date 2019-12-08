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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 101975 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Трамп заявил, что Ким Чен Ын потеряет все, если совершит враждебные действия против США

Трамп заявил, что Ким Чен Ын потеряет все, если совершит враждебные действия против США

Киев  •  УНН

 • 10549 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Лидер КНДР Ким Чен Ын не станет действовать враждебно в отношении Соединенных Штатов, поскольку понимает, что в противном случае потеряет все. Такое мнение высказал в воскресенье на своей странице в Twitter президент США Дональд Трамп, передает УНН.

“Ким Чен Ын слишком умный, и он очень многое может потерять, на самом деле вообще все, если он будет делать враждебные действия”, — сказал он. “У Северной Корее под руководством Ким Чен Ына имеется невероятный экономический потенциал, но она должна сделать денуклеаризации, как было обещано”, — добавил президент.

В субботу Трамп также выразил уверенность в том, что Пхеньян не будет предпринимать никаких враждебных действий в отношении Вашингтона и вмешиваться в американский избирательный процесс. Американский лидер подчеркнул также, что у него очень хорошие отношения с Ким Чен Ыном.

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Трамп и Ким Чен Ын на встрече 30 июня в Пханмунджоме договорились возобновить на рабочем уровне переговоры по денуклеаризации, которые были приостановлены после безрезультатного завершения саммита двух лидеров в Ханое в феврале. Согласно этой договоренности 5 октября представители США и КНДР встретились в Стокгольме для обсуждения перспектив нормализации двусторонних отношений, однако наладить диалог не удалось. Глава делегации КНДР Ким Мён Гиль тогда заявил о провале консультаций и посоветовал американской стороне лучше обдумать свою позицию. При этом в Госдепартаменте США не согласились с такой оценкой и назвали встречу конструктивной.

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