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Пхеньян не обговорює зі США відмову від ядерної зброї – посол

Пхеньян не обговорює зі США відмову від ядерної зброї – посол

Київ • УНН

 • 9042 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Денуклеаризації Корейського півострова немає в порядку денному переговорів Північної Кореї з Вашингтоном, заявив 7 грудня посол цієї країни в Організації Об’єднаних Націй Кім Сонг, передає УНН із посиланням на Радіо Свобода.

Виступаючи в Нью-Йорку, Кім звинуватив США в тому, що запропонований ними “витриманий та змістовний діалог” виявився лише “трюком, аби виграти час” на користь внутрішньополітичного американського порядку денного.

“Ми більше не потребуємо тривалих переговорів зі США. І денуклеаризація вже зникла з переліку обговорюваних тем”, — заявив Кім.

7 грудня президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з президентом Південної Кореї Мун Дже Іном.

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Політики домовилися й надалі тиснути на Північну Корею з вимогою діалогу і зійшлися на тому, що ситуація на Корейському півострові “серйозна”, повідомила пресслужба південнокорейського лідера.

Президент США Дональд Трамп і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин провели два саміти, але прогресу в ключових питаннях не досягли. Трамп і Кім також провели коротку зустріч у демілітаризованій зоні, яка розділяє Північну і Південну Кореї.

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Пхеньян заявив, що перед денуклеаризацією мають бути зняті всі фінансові санкції, запроваджені США проти КНДР.

Два лідери домовились відновити переговори, хоча ані дата, ані місце наразі не визначені.

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