Пхеньян не обсуждает с США отказ от ядерного оружия - посол
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Денуклеаризации Корейского полуострова нет в повестке дня переговоров Северной Кореи с Вашингтоном, заявил 7 декабря посол этой страны в Организации Объединенных Наций Ким Сонг, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Выступая в Нью-Йорке, Ким обвинил США в том, что предложенный ими вариант “выдержанного и содержательного диалога” оказался лишь “трюком, чтобы выиграть время” в пользу внутриполитической американской повестки дня.
“Мы больше не нуждаемся длительных переговоров с США. И денуклеаризация уже исчезла из перечня обсуждаемых тем”, — заявил Ким.
7 декабря президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом Южной Кореи Мун Дже Ином.
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Политики договорились и дальше давить на Северную Корею с требованием диалога и сошлись на том, что ситуация на Корейском полуострове “серьезная”, сообщила пресс-служба южнокорейского лидера.
Президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын провели два саммита, но прогресса в ключевых вопросах не достигли. Трамп и Ким также провели короткую встречу в демилитаризованной зоне, разделяющей Северную и Южную Кореи.
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Пхеньян заявил, что перед денуклеаризацией должны быть сняты все финансовые санкции, введенные США против КНДР.
Два лидера договорились возобновить переговоры, хотя ни дата, ни место пока не определены.